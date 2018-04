26.04.2018, 21:15 Uhr

Unter diesem Motto ging der Bezirkstag der JB/LJ Bezirk Innsbruck Stadt & Land in Telfs über die Bühne!

Vor kurzem fand der Bezirkstag der Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Innsbruck Stadt & Land im Rathaussaal in Telfs statt. Das Motto „Fest verwurzelt in die Zukunft“ spiegelt die Werte der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend wider, wo Tradition und Offenheit für zukünftige Entwicklungen sich einander nicht ausschließen. Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Festsaal, Fahnenabordnungen aus allen Bezirken Tirols, sowie ein abwechslungsreicher Festakt prägten die Veranstaltung.

Festakt



Prämierung

"Das Projekt 2017"

Begonnen hat der Bezirksjungbauerntag mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche Telfs. Nach einem festlichen Einzug in den Rathaussaal, der von einer eigens zusammengestellten Bezirksjungbauernmusikkapelle umrahmt wurde, eröffneten Bezirksobmann Martin Mayr und Bezirksleiterin Kathrin Mayr den Festakt. Neben Ansprachen von zahlreichen Ehrengästen, unter anderem Bundesrat Dr. Peter Raggl, Landtagsabgeordnete Vbgm. Mag. Dr. Cornelia Hagele und Bezirksbauernobmann Ing. Thomas Schweigl, wurde der offizielle Teil von verschiedenen, humorvollen Theaterstücken aufgelockert.Einen Fixpunkt beim jährlichen Bezirksjungbauerntag bildet die Prämierung der „Aktivsten Ortsgruppe“. Die heiß begehrte Wanderfahne wurde vom Vorjahresgewinner Absam an den würdigen Sieger, die Jungbauernschaft/Landjugend Natters, übergeben. Platz zwei sicherte sich die Ortsgruppe Pfons, gefolgt von der Jungbauernschaft/Landjugend Amras. Alle drei Ortsgruppen konnten sich durch außerordentliche Leistungen und großartiges Engagement auszeichnen und sich somit unter mehr als 64 Ortsgruppen im gesamten Bezirk Innsbruck Stadt und Land durchsetzen.Neben der Verleihung der Wanderfahne für die aktivste Ortsgruppe, wurde auch wieder „Das Projekt 2017“ gekürt. Unter den vielfältigen Einreichungen, vom Bau einer Ortstafel, über diverse Spendenaktionen, bis hin zu Umweltaktionen, hatte die Ortsgruppe Vals mit der Errichtung eines Gipfelkreuzes auf der Gammerspitze die Nase vorne.Außerdem präsentierte die Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Innsbruck Stadt & Land, passend zu dem Motto des Bezirkstages, ihr Jahresprojekt unter dem Slogan „Wir pflanzen Zukunft“. Dabei wird von allen Ortsgruppen im Bezirk ein Bäumchen gepflanzt, welches, anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Tiroler Jungbauernschaft/Landjungend, die feste Verwurzelung von Werten und Traditionen, sowie auch das Wachsen mit Aufgaben von jungen Menschen symbolisiert.