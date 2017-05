GEMEINSAM.SICHER in Tirol - Sicherheitstag in der CYTA

08.05.2017, 12:50 Uhr

In der CYTA-Einkaufsstadt sind am kommenden Freitag wieder die Polizei und Sicherheitsexperten zu Gast!

Präventionsvorträge der Polizei

Wie sichern wir unser Eigenheim am besten vor Einbrüchen? Nützliche Infos und praktische Tipps zu diesem und ähnlichen Themen gibt die Polizei ambeim Sicherheitstag in der CYTA Shoppingwelt in Völs.„Cyber-Kriminalität“ hat viele Gesichter und kann praktisch jederzeit und überall vorkommen. Dazu gehören alle Straftaten, die im Internet geschehen oder mit Hilfe von Techniken aus dem Internet begangen werden. Beispiele hierfür sind Internetbetrug, das Ausspähen von Daten, Identitätsdiebstahl aber auch Cyber-Mobbing. Wie man sich davor schützen können, erfährt man in interessanten Vorträgen von Experten der Polizei um 16 Uhr Uhr im Seminar Center Studio C.

Vielseitiges Programm

Kompetent beraten

Auch die Kinderpolizei ist beim Sicherheitstag in der CYTA vertreten. Neben spannenden Rätseln haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit und die Ausrüstung der Polizei zu bekommen. Als tolle Erinnerung können die Kid´s auf einem Polizeimotorrad sitzen und sich fotografieren lassen. Die Polizeidiensthundeführer mit ihren vierbeinigen Kollegen geben einen Einblick in ihre Arbeit und Ausbildung. Die Vorführungen der Hundestaffel finden um 11.30 Uhr und 16.00 Uhr statt.Während des Sicherheitstages sind zudem kompetente Fachfirmen für einbruchssichere Türen und Fenster sowie Sicherheitsdienstleister mit dabei. Die Unternehmen Bayerwald & BRIDA Fenster und Haustüren sowie die Fa. Securitas beraten Sie professionell und kostenlos in der CYTA.Optimaler Einbruchsschutz durch Sicherheitstechnik ist das Fachgebiet der Firma SEKURUM GmbH (Schlüssel & Schloss): Ob Schließanlagen, Alarmanlagen, Fingerprint, Videoüberwachung oder Tresore eine umfassende Lösung für ein zukunftssicheres Privatheim. Informationen über die neuesten und innovativen Lösungen, mit denen das Eigenheim gerade in der bevorstehenden Urlaubszeit effizient vor Einbrüchen geschützt werden kann, können am Stand der Fa. SEKURUM GmbH (Schlüssel & Schloss) eingeholt werden.