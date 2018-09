Gerücht entschärft: KEINE Autohauseröffnung in Grinzens

15.09.2018, 12:17 Uhr

Autotransporter in der Kirchgasse war ein Fahrfehler, der ohne Folgen blieb!

Es benötigt eine Eingangserklärung für alle, die geografisch in Grinzens nicht kompetent sind: Die Kirchgasse ist eine gut ausgebaute Gemeindegasse, die vom Postautowendeplatz bis zum alten Feuerwehrhaus führt. Für Pkw geht die Fahrt weiter Richtung "Bolzen" – eine Extremsteilstück mit extrem steiler Kehre, die auch geübte Fahrer bei den Ausweichmanövern manchmal vor Probleme stellt – für Schwerfahrzeuge ist dort aber Sackgasse angesagt, und zwar ausnahmslos! Das ist die eine Seite der Geschichte.Die andere betrifft das Kapitel "Brummis auf Irrwegen", wobei hier besonders über haarsträubende Erlebnisse auf Sellrainer Alpinrouten bereits öfters berichtet wurde. Diesmal war es nicht der Almweg, sondern die Kirchgasse aus Grinzens, die ein Brummi-Fahrer für sein Schwerfahrzeug mit ungarischem Kennzeichen wählte. Voll beladen mit Personenkraftwagen, sorgte der Sattelschlepper in der Vorwoche ebendort für beträchtliches Aufsehen.

Happy End

Keine Autohauswidmung vorliegend

Ob des nicht alltäglichen Schauspiels staunende Augenzeugen griffen zum Handy und übermittelten die beiligenden Bilder. Die Geschichte nahm übrigens ein gutes Ende. Nachdem es kam, wie es kommen musste, stellte der Pilot unter Beweis, dass er zwar wahrscheinlich kein guter Navigator, aber in jedem Fall ein erstklassiger Fahrer ist und manövrierte das Schwergefährt im Rückwärtsgang durch die lange Kirchgasse bis zur Wendestelle!Feuerwehrkommandant Helmut Buchrainer bestätigt, dass die Einsatzmannschaft nicht benötigt wurde. Bgm. Anton Bucher liegen keine Meldungen über Schäden vor. Der Ortschef entkräftet auch allfällige Gerüchte, wonach eventuell im dortigen Bereich ein Autohaus ansässig werden könnte: "Dahingehend gibt es noch keinerlei Widmungsansuchen", so der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern.Wir wünschen dem Fahrer allzeit gute Fahrt, müssen aber hier doch unmissverständlich, dass die Kirchgasse in Grinzens ihre Vorzüge hat, als Transitroute mit Lkw-Sackgasse allerdings gänzlich ungeeignet ist ...