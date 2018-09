Gesundheitsdienste Völs mit neuen Angeboten

08.09.2018, 19:35 Uhr

Maßgeschneiderte Dienstleistungen für Menschen in verschiedenen Situationen werden angeboten!

"Für viele Menschen wird unsere Einrichtung wahrscheinlich noch lange das Haus der Senioren bleiben. Unsere Dienstleistungsangebote reichen aber mittlerweile weit über diesen Begriff hinaus", bekräftigt der Völser Bürgermeister Erich Ruetz. Zusammengefasst ist dieses Angebot unter dem Titel "Gesundheitsdienste Völs" – und das Logo prangt bereits gut sichtbar am erweiterten Haus angebracht. Bgm. Ruetz: "Es geht allen für diese Bereiche Verantwortlichen der Marktgemeinde Völs vor allem um maßgeschneiderte Dienstleistungen für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen."

Übersiedelung

Mobile Dienste

Zur Sache

Vorteile des Völser Modells

Die Übersiedelung des Pflegestützpunktes steht unmittelbar bevor. Anfang Oktober sollen jene BewohnerInnen, die während des Umbaus übergangsweise im Gebäude des Betreuten Wohnens untergebracht wurden, wieder in das Bestandsgebäude zurückgeholt werden. Am 19. September wird es dazu einen informationsabend geben, um die BewohnerInnen und deren Angehörige über die neuesten Entwicklungen informieren und Wünsche nach Möglichkeiten berücksichtigen zu können.Bei den mobilen Diensten wird seit einiger Zeit eine Entwicklung beobachtet, auf die man jetzt reagieren kann, so Gotthard Kindl, Leiter mobile Dienste und Heimleiter: "Es gibt immer wieder Anfragen, ob MitarbeiterInnen stundenweise vor Ort in den Wohnungen bleiben können. In erster Linie besteht hier der Anspruch, Sicherheit zu geben sowie sich mit den Betroffenen zu beschäftigen. Wir können das in Zukunft mit den HeimhelferInnen abdecken. Somit steht dieser neuen Form der Dienstleistung nichts mehr im Wege.Auf Wunsch der Bevölkerung und aufgrund strategischer Überlegungen hat die Marktgemeinde Völs seit 01.01.2014 die Sozial- und Gesundheitsdienste neu organisiert:Die Geschäftsstelle des Sozialsprengel Völs ist seit diesem Zeitpunkt die unabhängige Beratungsstelle für alle sozialen Angelegenheiten sowie für alle Dienstleistungen. Alle vom Land Tirol finanzierten Dienstleistungen der Betreuung und Pflege werden von Gesundheitsdienste Völs angeboten.Nach dem Ende der Neu- und Umbauarbeiten im September 2018 bieten die Gesundheitsdienste Völs folgende Dienstleistungen an:* Betreuung und Pflege zuhause mit aktuell 10.000 Leistungsstunden pro Jahr* 60 Plätze für stationäre Pflege* 2 Kurzzeitpflegeplätze zusätzlich zu den stationären Plätzen* 2 Plätze für Palliativpflege zusätzlich zu den stationären Plätzen* 17 Einheiten Betreutes Wohnen* 4 Plätze für Tagespflege und -betreuung* Wer in Völs eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und diese wechselt, nimmt die Pflege- und Betreuungsperson mit; damit wird jeder Dienstleistungswechsel für die Menschen leichter* Die unabhängige Beratung durch den Sozialsprengel garantiert, dass betroffene Personen genau die Dienstleistung bekommen, die sie brauchen und nicht die, in der gerade ein Platz frei ist* Die Gesundheitsdienste Völs arbeiten mit einem Pool an MitarbeiterInnen, dadurch sind sie in der Dienstleistungserbringung sehr schnell und flexibel* Die Zusammenfassung aller Dienstleistungen in einer Organisation bringen Synergieeffekte im Personaleinsatz, in der Personaladministration, in der Abrechnung, in der EDV…* Die MitarbeiterInnen schätzen die Abwechslung, die durch dieses Modell geboten wird