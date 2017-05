GOOD MORNING, GRINZENS – mit Blasmusik und Grönemeyer!

13.05.2017, 12:57 Uhr

Musikkapelle Grinzens holte den Wochensieg bei der Radio Tirol-Aktion "Guten Morgen Kapelle"!

Grinzens ist am Samstagmorgen normalerweise ein ruhiger Platz – nicht so am heutigen Vormittag! Die Bundesmusikkapelle Grinzens marschierte in voller Stärke auf, Bürgermeister Toni Bucher bremste sich mit quitschenden Reifen ein und wenig später fand ein ORF-Filmteam mit Redakteurin Eva Rottensteiner den Weg nach Grinzens!Hintergrund des Spektakels: Die Bundesmusikkapelle Grinzens ging als Wochensieger der ORF-Aktion "Guten Morgen Kapelle" hervor. Hier bewerben sich Musikkapellen aus ganz Tirol mit einem ausgewählten Stück und können dann per Publikumsvoting zum Sieger gekürt werden. Die Hardcore-Fans der Grinziger ließ sich nicht lange bitten und brachten die Handys zum Glühen – und das Grönemeyer-Medley als Auswahlstück begeisterte offensichtlich auch viele andere Blasmusikfreunde: Mit einem Vorsprung von 630 Stimmen galoppierte die MK Grinzens als Wochensieger über die Ziellinie!

Ausstrahlung am Samstagabend

Es geht noch weiter

150 Liter Bier

Die ORF-Filmcrew sammelte ergo am Samstag jede Menge Bildmaterial, ließ die MusikantInnen musizieren und holte einige für Interviews vor das Mikrofon. Sollte nicht Epochales dazwischenkommen, wird das fertige Werk am heutigen Samstag um 19 Uhr bei "Tirol heute" gezeigt (nähere Infos sind aber bitte dem Programmangaben des Senders zu entnehmen).Eines darf aber bereits verraten werden. Kapellmeister Sidmund Fidler, die MusikantInnen und Marketenderinnen rund um das Obmann-Duo Manuel Oberdanner und Stephan Gasser haben sich ganz hervorragend präsentiert.Schließlich geht die Aktion noch weiter: Aus allen Wochensiegern wird am Ende der „Guten Morgen Kapelle – Finalsieger“ gewählt. Auf den Finalsieger wartet ein neues Musikinstrument im Wert von 3.000 Euro.... sind jedenfalls bereits als Wochensiegerpreis in der Kantine eingetroffen. "Dafür haben wir Verwendung", verrät Obmann Manuel Oberdanner kurz, aber bündig Internas aus dem Probenalltag!