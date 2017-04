Grönemeyer, Zarathustra ... und Babsi!

29.04.2017, 16:15 Uhr

Musikalische Reise vom Klassiker über Popklänge bis hin zum "Klezmer-Sound" der MK Grinzens!

Die MusikantInnen der Bundesmusikkapelle Grinzens unter Kapellmeistergönnten sich keinerlei Schonzeit und das Programm des diesjährigen Frühjahrskonzerts erlaubte keine Verschnaufpausen. Dem Konzertstück "Jubilate" ließen die Grinzner gleich zwei Soli folgen, die ein Fall für zwei Brüder waren. Tenorhornistspielte die Solostelle in der Ouvertüre "Dichter und Bauer". Besonderheit: Im Original ist hier eine Cello-Solo vorgesehen. Gleich im Anschluss gab Klarinettisteinen Einblick in die Welt der Klezmer-Musik und begeisterte mit "Babsis Freilach". Wer diese Musik nicht kennt: Charakteristisch für den Stil sind einerseits ein eingängier und mitreißender Rhythmus und andererseits Melodielinien, die die menschliche Stimme und die Geräusche von Lachen und Weinen imitieren. "Babsis Freilach" bedeutet ergo soviel wie "fröhliches Tänzchen für Babsi" - keine Frage: Babsi wäre hier fröhlich gewesen ...Das mächtige Klangerlebnis "Zarathustra" im Arrangement von Hermann Delage war nur der Auftakt des zweiten Teils, ehe Weltmelodien der Herren Phil Collins und Grönemeyer erklangen. Die Ovationen dürfen die MusikantInnen aber nicht nur auf ihre Darbietung beziehen, sondern auch auf die Tatsache, dass im "Backofen-Gemeindesaal" auf diesem engsten Raum das Musizieren überhaupt möglich.Geehrt wurde auch:undwurden für 15-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.erhielt aus den Händen von Bezirksobm.-Stv.und Bgm.das grüne Verdienstzeichen, wärendfür 25-jährige Mitgliedschaft die Verdienstmedaille in Gold in Empfang nehmen durfte.Und noch einer wurde geehrt: Vizebgm.ist einer der besten Tiroler Schnapsbrenner und versorgt die MK Grinzens mit seinen Produkten. In welchem Ausmaß das "Sponsoring" stattfindet, blieb jedoch trotz regen Interesses seitens des Publikums ein beiderseitiges Betriebsgeheimnis ...