Große Bühne für die MK Oberperfuss

22.04.2018, 21:24 Uhr

Beste Blasmusik, Gesang und ein "Schreibmaschinen-Solo" beim Frühjahrskonzert!

Es war ein neues Feeling für die MusikantInnen und für das Publikum: Die Musikkapelle Oberperfuss agierte auf einer neuen. großen Bühne. Das freute nicht nur Kapellmeister, Obmannund die Ausführenden, sondern auch Bürgermeisterin. Schließlich sorgte die Gemeinde Oberperfuss für diese Neuerung. Derart gut platziert revanchierte sich die Musikkapelle mit bester Blasmusik, was u. a. auch Bezirkskapellmeistermit Freude registrierte.Die Jugendkapelle "Fezzoforte" gestaltete gekonnt den Auftakt, ehe die MusikantInnen mit "Mein Österreich" das bunte Programm eröffnete. Es wurde auch im Anschluss einiges geboten:undglänzten beim "12th Street Rag" als Solistinnen auf der Klarinette. Beim "James-Bond-007-Medley" mit den bekanntesten Melodien aus der Kult-Serie lief die Musikkapelle zur Hochform auf.– Sänger beim Chor "Voices" – sang bei "I am from Austria" die Fendrich-Hymne begeisternd – und nicht zuletzt sorgte ein "Schreibmaschinen-Solo" vonfür Furore. Entwarnung: Es handelte sich um das bekannte Stück "The Typewriter", bei dem eine Schreibmaschine malträtiert wurde. Dass sich dieses Stück auch für eine Slapstick-Einlage hervorragend eignet, stellte der Solist im Verbund mit Moderatorunter Beweis.

Ehrungen

Zwei verdiente Mitglieder wurden ausgezeichnet. Obmann a. D.durfte als langjähriger Funktionär des Verdienstzeichen in Silber des Tiroler Blasmusikverbandes entgegennehmen. Dr.ist seit 25 Jahren Musikant und durfte die dafür vorgesehene Ehrung entgegennehmen.