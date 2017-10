Joe Fischler liest in Grinzens

Erfolgreicher Krimi-Autor aus Völs kommt im Rahmen der Aktion "Österreich liest" nach Grinzens!

Am Samstag, dem 4. November kommt um 20 Uhr der bekannte Völser Krimiautor Joe Fischler in den Gemeindesaal nach Grinzens. Im Rahmen der Österreich-liest-Woche präsentiert er seinen vierten Veilchen-Roman "Veilchens Rausch".

Im vierten Fall rund um Valerie "Veilchen" Mauser wird es brisant: Auf der neuen Umbrüggler Alm (Heimat des sagenumwobenen "Kasermanndls") wird eine junge Frau ermordet. Es sieht so aus, als habe sie Landeshauptmann Freudenschuss höchstpersönlich gemeuchelt. Warum schweigt das heimische Tagblatt? Weshalb schießt sich der Oberstaatsanwalt ausschließlich auf den Landesvater ein? Und wie hängt ein Immobilien-Starinvestor mit drin?

Die Hauptfigur von Fischler, eine Kommissarin, die liebevoll "Veilchen" genannt wird, ist eine starke Frau, die sich nicht immer milimetergetreu an die Vorschriften hält. Sie ermittelt mit Witz und Esprit. Die Handlung spielt rund um Innsbruck, was einen hohen Wiedererkennungswert mit sich bringt.

Wie immer ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Das Team der Bücherei Grinzens lädt dazu bei freiwilligen Spenden in den Gemeindesaal ein.