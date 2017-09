Kindergarten Mutters: Umbau in Rekordzeit

30.09.2017, 12:08 Uhr

Alles neu – und die Betreuungsplätze wurden von 60 auf 80 erweitert!

in unglaublichen sechs Wochen konnte das von DI Raimund Rainer beauftragte Team von Firmen und anderen Helfern die Bauarbeiten im Kindergarten Mutters umsetzen. Das Eingangsportal zum Bürgersaal erstrahlt im neuen Glanz und wurde erweitert. Der Garderobenbereich der Kinder wurden verlegt und erneuert. Ein zusätzlicher Gruppenraum mit allem, was dazugehört, sorgt für das Wohlbefinden der Kinder. Die Sanitäranlagen wurden aufgestockt, Mobilar für den gemeinsamen Mittagstisch im großen Bürgersaal wurde angeschafft. Bürgeremister Hansjörg Peer: "Danke an alle fleißigen HelferInnen, die zum Großteil aus Mutters kommen, für die perfekte Ausführung. Auch dem Gemeinderat, der dieser Erweiterung des Kindergartens von 60 auf 80 Kindergartenplätze einstimming beschlossen hat, gilt ein großer Dank!"