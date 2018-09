Kindern eine Chance – Begegnungen in Uganda

08.09.2018, 23:34 Uhr

Heimische Jungschar- und Pfadfinderleiter verbrachten einen abenteuerlichen Aufenthalt!

Es waren aufregende, teilweise abenteuerliche und sehr bewegende drei Wochen, die neun Jugendliche – Jungschar- und Pfadfinderleiter aus Zirl, Völs, Neustift und Hall – zusammen mit zwei Begleitern in Uganda verbrachten.Bernhard Linhofer war dabei und berichtet: "Waren die ersten Tage zum Eingewöhnen und Kontakte knüpfen, das Staunen über die Leistungen, die der Verein 'Kindern eine Chance' da erbringt, so war die zweite Woche ausgefüllt mit vielen Aktivitäten, die wir mit 77 Kindern aus unterschiedlichen Schulen auf deren Sommer Camp in Lubajja durchführten. Diese Kinder wurden wegen ihres eher tristen Umfeldes von Sozialarbeitern ausgewählt um einmal eine Woche unbeschwert Kind zu sein."

Schulbetreuung

Safari

Lubajja liegt am See Wamala und ist eine größere Schule, die von "Kindern eine Chance" dort errichtet wurde und betreut wird. Das Leben dort ist geprägt von der großen Entfernung zur Zivilisation. Eigentlich gibt es dort nur, was angebaut wird. Bernhard Linhofer: "Eine ziemliche Einschränkung für verwöhnte Gaumen aus Europa, aber eine große Erfahrung für uns alle. Die Begegnung mit den Kindern und den Mitarbeitern vor Ort war wunderschön und ein herzerfrischendes Erlebnis. Entsprechend emotional war der Abschied von Lubajja."In der letzten Woche startete die Gruppe zu einer Safari in den Elizabeth Nationalpark. 12 Jugendliche und zwei Begleiter aus unterschiedlichen Schulen waren mit dabei, si Bernhard Linhofer: "Mit Freude konnten wir miterleben, wie diese Menschen die Reise genossen und alles in sich aufgesogen haben. Niemand von ihnen war je so weit von zu Hause weg. Niemand hatte vorher in einer Lodge geschlafen oder die großen Tiere in der Natur erlebt. Auch das Plantschen in einem Pool war völliges Neuland und das erste Mal. Allein das mitzuerleben war schon eine Freude, aber auch das Schauspiel der Natur mit Elefanten, Löwen, Büffeln usw. war großartig. Alles in allem war das eine ganz wunderbare Reise mit vielen Eindrücken, die einem sicher das ganze Leben begleiten und bei allen eine andere Sichtweise auf Afrika, auf die Menschen dort und auf dasHelfen insgesamt eröffnete.Vielen Dank an Gabi und Stefan Pleger von 'Kindern eine Chance', die auch uns eine einmalige Chance geboten haben!"