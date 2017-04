Lesung Bücherei Kematen

AT

Am Dienstag, den 16.5.2017 um 16.30 Uhr findet in der Bücherei Kematen, Dorfstraße 6, 6175 Kematen eine Lesung der Bärentatzen "Pablos abenteuerliche Reise" für Kleine und Große ab 4 Jahren statt. Die 3. Klasse der Ferrarischule präsentiert ihr im Rahmen eines Schulprojektes gestaltete Kinderbuch. Das Buch ist in drei Sprachen verfasst und handelt von dem Bären Pablo, der auf der Suche nach Familienanschluss die Länder Österreich, Frankreich und England bereist.