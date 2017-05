"Mann-O-Mann" live am Postkutscherhof

03.05.2017, 19:06 Uhr

"Mannu & Manni" feiern ihr Jubiläum mit der Präsentation ihres neuen Albums – und "Mario & Christoph" sind auch dabei!



Jux mit Musik

"Mannomann" ist laut Duden im "saloppen Sprachgebrauch" ein Ausruf des Erstaunens! "Mann-O-Mann" entstammt hingegen der Kombination von zwei Vornamen und hat seine Wurzeln in Axams. Bei Manuela "Mannu" und Manfred "Manni" Schmid handelt es sich um ein höchst musikalisches Paar, das mittlerweile in der Unterhaltungsmusikszene fest verankert ist.Am Anfang des Werdegangs von "Mann-O-Mann Mannu & Manni" stand im Jahr 2001 "Jux und Tollerei mit Harmonika, Gitarre und Gesang" (Eigenbeschreibung). Dass es dabei nicht bleiben sollte, untermauerte die wachsende Fangemeinde mit klaren Forderungen nach verstärkten Aktivitäten. Wo das Duo nämlich zum Instrumentarium griff, war beste Stimmung garantiert. Tanz- und Unterhaltungsmusik mit technischer Unterstützung wurde zum Thema, so Manuela Schmid: "Es dauerte einige Zeit, bis wir die technischen Hürden meistern konnten. Seit 2012 sind wir als Duo mit dem – wie wir glauben – einprägsamen Namen unterwegs."

Schlagerdiamant

Soll ich oder soll ich nicht ...

Musikalische Gäste

Partyhits, Schlager, Discofox, Kuschel- und Alpenrock powered by "Mann-O-Mann Mannu und Manni" kommen nach wie vor bestens an. Beim Publikum – und auch bei den Experten. Nach Veröffentlichung des ersten Albums "Halt mich fest" nahm das Duo beim Bewerb "Internationaler Schlagerdiamant" in Niederösterreich teil und wurde prompt unter die Gewinner gereiht. Im Vorjahr wurde mit den Studioarbeiten im Verbund mit "Mario & Christoph" ("Chorus Music") begonnen. "Wir konnten es bis zur Veröffentlichung des gesamten Albums nicht mehr erwarten, darum haben wir bereits einen kleinen Vorgeschmack präsentiert", verrät Mannu! Die richtige Entscheidung: Der Tonträger mit drei Songs inkl. dem Titel "Schmetterlinge im Bauch" wurde ein voller Erfolg!... kann zweifach interpretiert werden: Einerseits trägt das neue Album, das an diesem Jubiläumsabend präsentiert wird, diesen Titel. Andererseits sollten die Fans die Frage mit einem klaren Ja beanworten, wenn es um die Teilnahme am "Mann-O-Mann"-Jubiläumsfest geht. Die Party findet amstatt.Die Erfolgsgaranten " Mario & Christoph " geben sich als Stargäste ebenso die Ehre wie das " Ziilertaler Edelweiss Duo ". Die Jubilare sorgen natürlich auch für tolle Stimmung. Für alle, die tolle Musik und Partystimmung schätzen, ist somit eines klar: Hier sollte man dabei sein – und wem der Rhythmus, bei dem man mit muss, in die Beine fährt, darf auch ganz salopp "Mannomann" ausrufen ...Mehr über "Mann-O-Mann" gibt es im Internet auf https://www.mann-o-mann.at