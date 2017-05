Mannschaftssieg für Schützenviertel Tirol-Mitte

11.05.2017, 22:09 Uhr

Vier Sonnenburger-Schützen standen beim Landesschießen im siegreichen Team!

Neben der Traditionspflege zählt der Schießsport zu den wesentlichsten Betätigungsfeldern der Tiroler Schützen. Vor kurzem bewiesen in Mieming wieder zahlreiche Schützen und Marketenderinnen (selbstverständlich in ihren Trachten) aus allen Teilen Tirols beim Landesschießen höchste Treffsicherheit in der Kleinkaliber-Disziplin. Die Teilnehmer des Viertels Tirol-Mitte waren im Teambewerb nicht zu schlagen und holten sich den Mannschaftssieg. Wesentlich dazu beitragen konnten vier "Sonnenburger Schützen" – mitund(beide Grinzens),(Mutters) und(Sistrans) standen vier von sechs Schützen im Siegerteam.Tagessieger wurdeaus Kufstein, in der Damenwertung holte sich die Marketenderinaus Mötz (Bataillon Petersberg) den Pokal.Den besten Tiefschuss platzierteaus Ranggen (Bataillon Hörtenberg) mit 643,4 Teilern.

Mannschaftsergebnis:

Ergebnis Einzelbewerb:

Marketenderinnen:

Tiefschuss:

1. Viertel Tirol-Mitte mit 1.129 Ringen2. Viertel Tirol-Oberland mit 1.119 Ringen3. Viertel Tirol-Unterland mit 1.046 Ringen1. Andreas(Kufstein, 210)2. Manfred(Paznauen, 198)3. Klaus(Sonnenburg, 196)4. Romed(Sonnenburg, 191)5. Hannes(Kappl, 189)6. Franz(Stubai, 187)7. Ralf(Hörtenberg, 186)8. Gerald(Kappl, 185)9. Thomas(Sonnenburg, 185)19. Harald(Sonnenburg, 184)1. Anna-Maria(Petersberg, 175)2. Sabrina(Innsbruck, 152)3. Lisa(Sonnenburg, 139)4. Nadine(Stubai, 134)5. Eva-Maria(Stubai, 128)6. Vanessa(Innsbruck, 120)7. Elisabeth(Zillertal, 117)8. Michaela(Hörtenberg, 89)9. Sabine(Petersberg, 88)10. Alexandra(Innsbruck, 55)1. Josef(Hörtenberg, 643,4)2. Franz(Stubai, 648,4)3. Wolfgang(Wipptal-Eisenstecken, 967,9)4. Paul(Stubai, 985,2)5. Stephan(Wipptal-Eisenstecken, 1.041,1)6. Rupert(Wintersteller, 1.116,5)7. Martin(Sonnenburg, 1.130,3)8. Gerhard(Stubai, 1.334,3)9. Manfred(Paznaun, 1.406,0)10. Anna-Maria(Petersberg, 1.464,9)