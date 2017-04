Mk Kreith: Ein Konzert – drei KapellmeisterInnen!

25.04.2017, 22:39 Uhr

undgeben sich den Dirigierstab in die Hand – und das im wahrsten Sinn des Wortes.Beim Eröffnungsstück – der "Hymne an die Freundschaft" gibt es drei Strophen – ideal für einen "fliegenden Wechsel" nach jedem Abschnitt. In weiterer Folge dirigierte das Triumphirat abwechselnd die jeweiligen Musikstücke! "Hat hervorragend geklappt", so das Resümee der "Drei am Pult". Eine Meinung, der sich auch das Publikum anschließen konnte und sowohl die Darbietungen der MusikantInnen als auch jene der KapellmeisterInnen mit großem Applaus belohnte. Es war sogar noch ein vierter musikalischer Leiter vor Ort:ist der Vorgänger des erwähnten Trios, der jetzt als Bezirksstabführer agiert und in dieser Funktion gemeinsam mit Bgm.und MK Kreith-Obmanneine Ehrung vornehmen konnte.ist seit 50 Jahren Musikant in Kreith und darüber hinaus auch seit vielen Jahren als Funktionär und Chronist eine Stütze des Vorstands.Fazit: Wer drei KapellmeisterInnen "bei der Arbeit" beobachten will, muss dorthin kommen, wo die "Kreithiger" aufspielen ...