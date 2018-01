"MusikApostel" beim Feuerwehrball in Völs

Wenn das neue Jahr beginnt, dann wird in der Marktgemeinde Völs die Feuerwehr aktiv! Nicht bei einem Einsatz (das ist zu hoffen), sondern beim traditionellen Ball (das ist Faktum)! Am Samstag, dem 13. Jänner geht es im Veranstaltungszentrum Blaike wieder voll zur Sache. Spektakuläre Show-Acts gehören zum Feuerwehrball – deshalb wurden für die diesjährige Veranstaltung die "MusikApostel" verpflichtet, die für besten Sound und Tanzmusik pur sorgen werden. Ein Schätzspiel mit tollen Preisen wartet – und wer dabei sein will, ist ab 20 Uhr herzlich willkommen!