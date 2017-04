Neu: Ein "Natural Horse Trail" in Grinzens

28.04.2017, 10:00 Uhr

Am "Broslerhof" setzt die Betreiberfamilie Hörtnagl ab 7. Mai eine neue Initiative!

Am " Broslerhof " in Grinzens (Kapellenweg 14, Untergrinzens) wurde in den vergangenen Tage fleißig gearbeitet – und es ist etwas Neues entstanden. In Kürze wird dort für alle Pferdefreunde ein "Natural Horse Trail" auf einem rund 7.000 Quadratmeter großem Platz zur Verfügung stehen. Nicht weniger als 30 Trail-Elemente warten auf alle, die diesen Parcours gegen Entrichtung einer Tagesgebühr nützen wollen. Die Nutzung des "Natural Horse Trail Tirol" bedarf einer vorherigen Teilnahme an einem der Einführungskurse.

Spaß für Ross & Reiter... steht auf dieser Anlage im Vordergrund, so Toni Hörtnagl: "Der Parcours ist für Pferde aller Rassen und Altersklassen sowie für Reiter aller Stilrichtungen bestens geeignet. Der Vertrauensaufbau wird gestärkt, außerdem ist es eine ideale Vorbereitung für sichere Geländeritte und dient der Gymnastizierung – also des Lockerns und Dehnen des Pferdes!"Demotag am 7. MaiUm allen Pferdefreunden einen Einblick zu geben, wird am Sonntag, dem 7. Mai ab 9 Uhr ein Demotag stattfinden. Selbstverständlich sind auch alle Nicht-Pferdebesitzer zur Besichtigung dieser neuen Einrichtung herzlich eingeladen. Schließlich wartet am "Broslerhof" an diesem Tag auch der "Grillkönig aus dem Stubaital" auf alle, die die Spezialitäten eines zünftigen Grillfestes zu schätzen wissen.Alle Kurstermine sowie die weiteren Details gibt es bei Familie Hörtnagl unter der Telefonnummer 0664/1117463, per E-Mail unter broslerhof@gmx.at oder auf www.broslerhof.at