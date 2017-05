Neuer Vorstand bei Vrauen Vokal Völs

07.05.2017, 17:49 Uhr

Der neue VVV-Vorstand

Zur neuen Obfrau wurdegewählt, die vonals Stellvertreterin unterstützt wird. Chorleiterin, Chorleiterin-Stv., Kassierin, Kassierin -Stv., SchriftführerinSchriftführerin-Stv., Event-Managerinund deren Stellvertreterinkomplettieren das Gremium.Zuletzt luden die „Mühlauer Sänger“ unter der Leitung von Thorsten Weber und der Frauenchor „Vrauen Vokal Völs“ zu einer gemeinsamen Geistlichen Chormusikstunde in der Pfarrkirche Mühlau ein. Beide Chöre brachten geistliche Chormusik aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen zu Gehör.Zur Maiandacht am 11.5. 2017 um 19 Uhr in der Alten Kirche in Völs, die von Vrauen Vokal Völs umrahmt wird, ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.