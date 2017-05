Neuwahlen beim Fasnachtsverein Axams

05.05.2017, 23:33 Uhr

Patrick Auer wurde zum neuen Obmann gewählt – Markus Danler ist neuer "Wampelervater"!

„Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht!“ so lautet das Motto des neu gewählten und motivierten Ausschusses des Fasnachtsvereines Axams. Schließlich endete die vierjährige Periode und Neuwahlen standen im Rahmen der jährlichen Gneralversammlung an. Dabei blieben „altbekannte“ Fasnachtler in den Reihen des Ausschusses, einige neue stießen dazu, einer wurde „reaktiviert“.„Wir haben eine gute Mischung aus begeisterten Fasnachtlern. Uns liegt die Fasnacht am Herzen und werden die Traditionen behutsam weitergeben, wie wollen aber auch den Nachwuchs fördern!“, so Neo-Obmann Patrick Auer. Der neue Ausschuss wurde einstimmig gewählt und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben – immerhin wartet 2019 wieder ein großer Umzug auf das Fasnachtsdorf Axams. Der Axamer Bürgermeister Christian Abenthung dankte dem bisherigen Ausschuss unter dem nunmehrigen Obmann a. D. Daniel Klotz und gratulierte Patrick Auer zur Wahl!

Der neue Ausschuss:

Obmann:Obmann-Stv.:Schriftführer:Kassier:Wampelervater:Reitervertreter:Tuxervertreter:Zugwartin:Beirätin: