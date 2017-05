NMS-Lehrstunde in der Anatomie

14.05.2017, 18:25 Uhr

SchülerInnen der NMS Axams verließen den Klassenraum und übersiedelten in den Seziersaal!

„Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden – doch jetzt habe ich Formalin geschnuppert.“ Mit diesen Worten verlässt eine 14-jährige Schülerin den Seziersaal. Und was kann es für Lehrpersonen Schöneres geben, als zu merken, dass der Unterricht bei den Schülern ankommt. Und großartig angekommen ist die Exkursion zur Anatomischen Abteilung der Medizinischen Universität Innsbruck bei den Klassen 4a und 4ma der Neuen Mittelschule Axams in der Tat.

Ein Herz in Händen

Faszination

Das ganze Schuljahr über stand Humanbiologie im Mittelpunkt des Unterrichtes der beiden Biologielehrerinnen Luise Troppmair und Monika Köll. Nun ergab sich die einzigartige Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit Univ. Prof. Dr. Erich Brenner und Studierenden der Medizinischen Fakultät den Menschen in all seiner Schönheit und Verletzlichkeit hautnah zu „begreifen“. Ausgestattet mit Einwegmänteln und Chirurgenhandschuhen durften die Schülerinnen und Schüler direkt im Seziersaal unter anderem ein Herz in Händen halten, ein Kniegelenk erforschen, den Unterschied zwischen Venen und Arterien abtasten und ein vollständiges Skelett zusammensetzen.Sechzehn engagierte Studentinnen und Studenten haben an acht Stationen mit Feuereifer und großer Geduld in die Geheimnisse des menschlichen Körpers eingeführt. Zum einzigen Problem wurde nur der beißende Geruch des Formalins, der dazu führte, dass doch der eine oder andere Schüler frische Luft schnappen musste. Bei der anschließenden Führung durch das Museum der anatomischen Abteilung war dies aber schnell vergessen und niemand konnte sich der Faszination, die von den Ausstellungstücken ausgingen, entziehen.