Österreichs Erlebnisberg des Jahres

30.04.2017, 00:00 Uhr

Skigebiet Muttereralm heimst beim Internationalen Skiareatest wieder viele Awards ein!

Testteam unterwegs

Die erfolgreichen Quality-Checks des internationalen Skiareatests sind in denletzten Jahren zu einem fixen Gradmesser in puncto Sicherheit, Qualität,Gästeservice und innovativer Ideen für die Seilbahnwirtschaft im Alpenraumbesonders in Österreich, der Schweiz, Italien, Slowenien und Frankreichgeworden.Die Premium-Marke ist für Winter- und Sommerurlaubsgäste nicht mehrwegzudenken. Seit über 22 Jahren ist das Testteam, bestehend aus über 220erfahrenen Mitgliedern, im europäischen Alpenraum unterwegs und sammeltanonym Eindrücke in den Skiresorts.Von Fahrbetriebsmitteln, über Sicherheitsvorkehrungen, Pistenpräparierung bishin zu Personal, Kinderangeboten, Gästeinformationssystemen werden alleKategorien von den Testern gecheckt und bewertet. „Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass wir bis dato 419 Seilbahnen und Tourismusdestinationen zu unseren Partnern zählen dürfen. In der Wintersaison 2016/17 wurden allein 39 Skiresorts besucht", so Klaus Hönigsberger, Präsident des internationalen Skiareatests.Die anonymen Skiareatest-Mitglieder waren in dieser Saison wieder unterwegsund bewerteten Skigebiete und deren Angebote nach den bewährtenSkiareatest-Kriterien. Das Ergebnis für die Wintersaison 2016/17 liegt vor und ist für die Muttereralm Bergbahnen einmal mehr höchst erfreulich. Das Team unter Geschäftsführer Werner Millinger ist ja schon Stammgast bei diesen Award-Verleihungen, die am Dienstag (nach Redaktionsschluss) stattgefunden hat.

Erlebnisberg des Jahres

Im Rahmen des anonymen Tests in der Wintersaison 2016/17 wurde das Skigebiet als"Erlebnisberg des Jahres 16/17 - Österreich" ausgezeichnet. Daneben gab es das "Internationale Pistengütesiegel" sowie die Awards für "Fun & Action", "Fat- und Snowparkparcours", "Pistenfahrertrophy" und "Sicherheitstrophy"!