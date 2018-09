Ozapft war – aber halt nicht beim Bieranstich!

22.09.2018, 23:34 Uhr

Dem traditionelle parteienübergreifende Bieranstich am Völser Fußballplatz war diesmal keine Erfolg beschieden – Oktoberfestbier gab es für die Durstigen aber trotzdem!

Den Völser Bürgermeistersowie seine beiden Stellvertreter(VP) unddarf man durchaus als Routiniers in Sachen Bierfassanstich bezeichnen. Das Trio marschiert schließlich jedes Jahr beim Oktoberfest des SV Völs am Spielfeld auf und agiert mit Zapfhahn in Hammer in parteienübergreifender Zusammenarbeit zumeist souverän.Dass aber auch der beste Hammer und durchaus geübtes Vorgehen manchmal nicht zum Erfolg führen, wurde diesmal bewusst. Zwar gab es nach einigen bürgermeisterlichen Hammerhieben eine leichte Spritzerei, der Zapfhahn wollte aber partout nicht in die vorgesehene Öffnung!Da nützte alles nix – und nach kurzer politischer Beratung auf dem Feld kam man zum einstimmigen Ergebnis, dass bei diesem Fass ein Dichtungsring fehlen würde. Weitere Folgewirkungen für das Behältnis wurden ausgeschlossen, zumal die gute Nachricht auf dem Fuße folgte: Es war genügend Gerstensaft in funktionierenden Fässern vorhanden, sodass der traditionelle ruf "Ozapft is" vom Fußballfeld kurzerhand in die Kantine verlegt werden musste.