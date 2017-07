Rotary Tirol West unterstützt Grieser Streuobstweg

27.07.2017, 00:02 Uhr

Eine Initiative mit Symbolkraft wurde von den "Rotariern" in Gries im Sellrain gesetzt!

Das Ende des "rotarischen Jahrs" und die Neuübernahme des Präsidentenamts ist auch der Start für besondere Schwerpunkte. Seit vielen Jahren bildet eine Idee das Herzstück der humanitären Dienste: Nachhaltigkeit. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr, um das Streben nach Nachhaltigkeit zu zeigen, ist die Initiative „Rotarier pflanzen Bäume“. Ein Symbol dafür, dass man gemeinsam und in Frieden mit der Natur leben will.

Die Region Innsbruck West umfasst 7 Clubs, die die Initiative von Jörg Pramstaller finanziell unterstützen. Als Assistent Governor koordiniert Mag. Armin Partl aus Kematen die Region Tirol West. "Entlang des Grieser Panoramaweges/Besinnungsweges wurde robustes, an das Klima angepasstes Streuobst gepflanzt", informiert Armin Partl. "Die Blüte im Frühjahr und der Ertrag im Herbst sollen dazu einladen, diese Kraftplätze zu erkunden und das Obst zu kosten. Der Obst und Gartenbauverein, die Gemeinde und der TVB sind Projektpartner und kümmern sich um die Pflege der 10 Obstbäume. Die Clubpräsidenten freuten sich bei der Besichtigung über das rasche Wachstum."Rotary hat weltweit ca. 1,2 Mio. Mitglieder in 34.558 Clubs in 169 Ländern und wurde 1905 in Chicago gegründet. Ein sehr wichtiges Projekt ist der Kampf gegen Polio. Rotary hat dafür bereits mehr als 1 Mird. US-Dollar gespendet.In Tirol werden jährlich viele soziale Projekte finanziell und mit Eigenleistung unterstützt.