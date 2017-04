Schauen, staunen, mitmachen: Flusserlebnistag am Inn

28.04.2017, 10:35 Uhr

Vorbeischauen lohnt sich am, von 10 bis 16 Uhr an der Innpromenade in Völs (Cyta Süd) garantiert. Die Teilnahme ist kostenlos, besonders eingeladen sind Kinder und Familien! Zusätzlich werden aktuelle Artenschutzprojekte am Inn und seinen Seitengewässern vorgestellt. Eine Ausstellung über den Fluss rundet die Veranstaltung ab. Unterstützt wird die Veranstaltung von Land Tirol und BMLFUW.