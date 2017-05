Schneidiger Aufmarsch beim Gauderfest im Zillertal

14.05.2017, 12:40 Uhr

Musikanten und Schützen aus Völs, Birgitz und Axams begeisterten beim großen Aufmarsch!

Gut Ding braucht manchmal etwas Weile! Das Gauderfest im Zillertal ist schon eine Woche her – der schneidige Aufmarsch der Musikanten und Schützen aus unserer Region soll trotz verspäteten Einlangens der besten Bilder aber keinesweges verschwiegen werden.Der Gauder-Festumzug lockt tausende Trachtenfans ins Zillertal! Heuer konnten auch die Repräsentanten aus dem Westlichen Mittelgebirge in ihren schönsten Trachten bestaunt werden. Die Musikkapellen Birgitz, Völs und Axams spielten schneidig auf! Die Schützenkompanien aus Völs und Axams beeindruckten durch eine starke Ausrückung – alleine die Axamer Schützen und Marketenderinnen zählten 63 TeilnehmerInnen! Immerhin nahmen insgesamt 2.800 Trachtler aus Nah und Fern teil. Und auch wenn aufgrund des Regens die Feldmesse ausfiel, erlebten alle TeilnehmerInnen einen unvergesslichen Gauder-Sonntag (spätestens im Festzelt bei Bockbier und Gauder-Bockwurst!). Der Völser Bürgermeister Erich Ruetz marschierte in den Reihen der Schützen mit, Axams-Bürgermeister Christian Abenthung feuerte mit Landeshauptmann Günther Platter „seine“ Axamer auf der Tribüne an. Die Zeller Organisatoren zollten Respekt: „Wir gratulieren den Mittelgebirgs-Formationen zu diesem schneidigen Ausrücken!“

