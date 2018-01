Schützenkompanie Ranggen lädt zum Ball

Bei einem Schützenball geht es (auch) um das Schießen – demgemäß findet am Beginn des heurigen Schützenballs in Ranggen, der am Samstag, dem 27. Jänner 2018, ab 20 Uhr im Mehrzwecksaal Ranggen stattfindet, die Preisverteilung des Dorfschießens statt. Dann geht es voll zur Sache: Der Nachwuchs der Brauchtumsgruppe Ranggen eröffnet das Ballereignis. Die "Großen" haben ihren Auftritt im Lauf der Veranstaltung. Masken sind erwünscht, bei einer Tombola gibt es tolle Preise und für die Tanzwütigen spielt "Zillertal Power" in bewährter Manier auf.