Schwerer Verkehrsunfall in Völs

24.09.2018, 23:16 Uhr

Zwei Pkw-Lenkerinnen wurden bei einer frontalen Kolission verletzt und mussten in die Klinik gebracht werden!

Am 24.09.2018 gegen 16:04 Uhr lenkte eine 39-jährige Frau einen Pkw in Völs auf der Innsbrucker Straße Richtung Osten und wollte im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße L11 (Kreuzung Autohaus Meisinger) in Richtung Westen abbiegen. In diesen Moment lenkte eine 35-jährige Frau ihrFahrzeug auf der Landesstraße L11 Richtung Osten. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden beide Lenkerinnen unbestimmten Grades verletzt und in die Klinik Innsbruck gebracht. Im Einsatz stand die FFW Völs mit 10 Mitgliedern, der Rettungsdienst mit einem Notarzt- und zwei Rettungsteams und zwei Polizeistreifen.