"Sellrainer können sich wieder sicher fühlen!"

19.07.2017, 15:24 Uhr

Betonierte Bogensperre am Saigesbach fertiggestellt und mit einer kleinen Feier eingeweiht!

Erinnerung an 2015

Eine kleine Feierstunde gab es vor kurzem in Sellrain. Bürgermeister Dr. Georg Dornauer lud LHStv. Josef Geisler, Ingenieure und Arbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie auch betroffene Anrainer zur Einweihungsfeier der betonierten Bogensperre am Saigesbach.Der berüchtigte Saigesbach, der Sellrain im Jahr 2015 die Hochwasserkatastrophe beschert hatte, wird weiter verbaut. In Kooperation mit der Wildbach- und Lawinenverbauung wurden in den vergangenen Jahren schon mehrere Projekte und Verbauungen realisiert, um die Gemeinde vor einer neuerlichen Katas­trophe zu bewahren. So gibt es im unteren Bereich des Baches bereits ein Auffangbecken. Im mittleren Abschnitt wurde nun eine betonierte Bogensperre errichtet. Die Fertigstellung dieser Konsolidierungssperre wurde zusammen mit LHStv. Josef Geisler gefeiert. "Ich bedanke mich namens der Gemeinde Sellrain bei Josef Geisler für die freundschaftliche und professionelle Zusammenarbeit. Die Gefahren wurden enorm verringert, die Sellrainer können sich nun wieder sicher fühlen“.

Neues Projekt

Diese Verbauungen sind kaum abgeschlossen, da wird schon ein neues Projekt in Angriff genommen: In den nächsten fünf bis sieben Jahren werden im oberen Teil des Baches bis zu 25 Staffelungen errichtet. Die Gesamtkosten inklusive der geplanten Staffelungen belaufen sich auf rund 11 Millionen Euro. 62 Prozent der Kosten übernimmt der Bund, 27 Prozent das Land Tirol, den Rest die Gemeinde Sellrain.