Silber und Bronze für die Grinziger

27.04.2017, 14:52 Uhr

Zwei Gruppen der Feuerwehr Grinzens meisterten die Prüfung für technische Leistungsabzeichen!

Zwei Gruppen der Feuerwehr Grinzens stellten sich vor kurzem der Herausforderung des technischen Leistungsabzeichens der "Form B". Nachdem im Jahr 2015 bereits eine Gruppe das Leistungsabzeichen in Bronze erwerben konnte, stellte sich diese nach dem vorgeschriebenen zweijährigen Abstand der nächst höheren Stufe in Silber. Erfreulicherweise konnte zusätzlich eine zweite Gruppe für den Bewerb begeistert werden, die in der Stufe 1 – Bronze antrat. Die Abnahme unterteilt sich in einen theoretischen, sowie einen praktischen Teil.

Prüfungen bestanden

Viel Applaus und großes Lob ernteten die Männer auch bei der Urkundenverteilung. Die Mitglieder beider Gruppen absolvierten die gestellten Aufgaben mit Bravour.Kommandant Helmut Buchrainer konnte zur Schlussveranstaltung nicht nur eine beachtliche Zahl an Feuerwehrfunktionären, allen voran BFK-Stv. BR Lorenz Neuner, begrüßen, auch eine große Anzahl an interessierter Grinzner Bevölkerung war erschienen. Seine Anerkennung sprach auch Bürgermeister OBM Anton Bucher aus: „Wir können stolz sein, auf solch bestens ausgebildete Männer zurückgreifen zu können.“ Für die korrekte und faire Bewertung gilt ein Dank dem Bewerterteam unter Hauptbewerter OBI Gerd Nagiller.