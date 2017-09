Sissy Lin Zak: "Atmen im Fluss der Farbe"

26.09.2017, 20:13 Uhr

, um 19.30 Uhr im Foyer der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck von LR Beate Palfrader eröffnet wird. Die Ausstellung ist anschließend bis einschließlich 29. Oktober von 9 bis 17 Uhr zu sehen (7. Oktober: Lange Nacht der Museen von 18 bis 1 Uhr).Die Künstlerin schreibt über den Titel ihrer Ausstellung: "Während des Malens gleicht sich mein Atem dem Fluss der Farbe an. Mal strömt er leicht, dann wieder vehement, fast aggressiv aus mir. Es ist wie ein Tanz, der über die Sprache des Körpers ins Dasein gerufen wird. Irgendwann wird es still. Es ist eine vollkommene Stille, die sich in mir und um mich ausbreitet. Das ist der Moment, wo das ICH nichts mehr hinzuzufügen hat. Das Bild atmet selbst!"