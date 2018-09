Theatermacher aus Grinzens feiert Österreich-Premiere

16.09.2018, 13:08 Uhr

Peter Lorenz (24) führt seine Staub-Performance zum ersten Mal in Innsbruck auf – Premiere für "TIME DUST" ist am kommenden Sonntag im Theater "diemonopol"!

Österreich-Premiere

Peter Lorenz aus Grinzens arbeitete neben seinem Theater-Studium an der University of Glasgow als Regieassistent bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci, Kammeroper Warschau, Oper Köln, Theater St. Gallen und der Scottish Opera mit Regisseuren wie Renaud Doucet, Ole Anders Tandberg, Hinrich Horstkotte, Deda Christina Colonna und Christina Rast. Seit 2011 führt er seine eigenen Inszenierungen von Werken u.a. Elfriede Jelineks, Samuel Becketts und Heiner Müllers sowie Performances in Mostar im OKC Abrasevic, dem Kroatischen Nationaltheater und beim Street Arts Festival, welches er mitbegründete, auf. In Glasgow präsentiert er seine Arbeiten in zahlreichen Theatern und Kunstzentren. Als Teil des Glasgow-basierten Künstlerkollektivs The Doing Group experimentiert er ständig mit neuen Formen zeitgenössischer Performance.Nach dieser beeindruckenden Aufzählung der Engagements im Ausland feiert Peter Lorenz jetzt mit "TIME DUST" seine Österreich- und Tirolpremiere. "Ich möchte die Erfahrungen, die ich in Bosnien sammeln konnte, durch meine künstlerische Arbeit nach Tirol, wo ich aufgewachsen bin, zurückbringen", erklärt der junge Regisseur und Künstler aus Grinzens. Er entwickelte diese Solo-Performance für die Uraufführung 2016 in den Ruinen von Mostar in Bosnien und Herzegovina. Nun ist seine experimentelle Staub-Choreographie zum ersten Mal in Österreich zu sehen.

Brüchige Welt der Überreste

Aufführungstermine



Gemeinsam mit einem internationalen Team ( Irina Glinski aus Glasgow, Martin Hofstetter aus Zürich und Nikolaus Granbacher aus Innsbruck/Wien) wird das Thema Krieg und Zertrümmerung anhand von Staub neu für das Tiroler Publikum aufgearbeitet. "Der Tanz von Staub und Spiegel-Fragmenten bringt uns in die brüchige Welt der Überreste von Begegnungen und Erinnerungen," erklärt Peter Lorenz. "Gegenwart und Vergangenheit werden im Klangraum auf der Suche nach einer Zukunft durchbrochen. Der verstörende Überfluss von Staub kann nicht gefasst werden und Zerstörung und Verfall gewinnen irgendwann die Überhand."Die Premiere findet amum 18 Uhr im Theater "diemonopol" (Egger-Lienz-Straße 20, vis-a-vis Westbahnhof) statt.Weitere Aufführungstermine: Dienstag, 25.9.2018 (20 Uhr), Donnerstag, 27.9.2018 (20 Uhr) und Sonntag, 30.9.2018 (18 Uhr)Einen Trailer über das Stück finden SieWeitere Infos: