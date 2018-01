Tiroler Empfang für den Bundeskanzler

26.01.2018, 18:09 Uhr

Sebastian Kurz wurde mit einem landesüblichen Empfang willkommen geheißen!

„Mit dieser österreichweit einzigartigen Tradition begrüßt zu werden empfinde ich als große Wertschätzung und Ehre," zeigte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz vom landesüblichen Empfang am Landhausplatz in Innsbruck begeistert. LH Günther Platter hieß den Regierungschef mit dem einmaligen Zeremoniell eines landesüblichen Empfangs offiziell in Tirol willkommen. Die Georg-Bucher-Schützenkompanie Axams unter Hauptmann Christian Holzknecht, die Musikkapelle Axams mit Kapellmeister Rene Sarg und Obmann Adi Schiener, die Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände sowie der Schützenbataillone Innsbruck und Sonnenburg umrahmten den Festakt. Im Anschluss an den offiziellen Teil, zu dem natürlich auch das Schnapsl gehört, durfte der Axamer Bürgermeister Christian Abenthung die Gratulation des Bundeskanzlers zum schneidigen Auftreten der Vereine entgegennehmen.Im Vorfeld nutzte der Tiroler Landeshauptmann die Gelegenheit, um mit Bundeskanzler Kurz über wichtige Anliegen Tirols zu sprechen.