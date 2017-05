Traditionelle Motorradweihe in Axams

09.05.2017, 20:32 Uhr

Die Aufstellung der Motorräder erfolgt ab 9 Uhr am Dorfplatz in Axams. Der Segen wird um 10 Uhr erteilt – und im Anschluss starten alle Teilnehmer wieder zur beliebten Rundfahrt über Kematen, Völs und retour nach Axams.Für Speis und Trank ist natürlich wieder in bester Manier gesorgt – einem gemütlichen Beisammensein steht also nichts im Wege!