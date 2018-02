Trump meets. Bugs Bunny - ein Maskenball der Superlative

10.02.2018, 01:24 Uhr

Ob US- Präsident Donald Trump, Sylvester und Bugs Bunny oder die bunten Schmetterlinge – Fakt ist: Die Kemater wissen, wie man sich im Fasching verkleidet!

Perfektion vom Scheitel bis zur Sohle

Auf der finalen Zielgeraden der diesjährigen Faschingssaison ließen es die Kemater Hiat noch einmal so richtig krachen. Beim traditionellen Maskenball bot sich den Besuchern ein wahrer Schlagabtausch der Faschingsgruppen. Eröffnet wurde der Ball durch eine Showeinlage der Kemater Kinderhexen, ehe die Kemater Hiat selbst den Ton angaben. Die Inzinger Klötzler und die Völser Plattler rundeten das spektakuläre Programm in Sachen Brauchtum ab. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Maskenprämierung. Für die ausgefallensten Kostüme warteten nicht nur Gutscheine, sondern auch reichlich gefüllte Geschenkskörbe. Natürlich ließen sich die Faschingsnarren nicht zweimal bitten und stürmten in prächtigen Verkleidungen die Tanzfläche. Einer sehr strengen Fachjury oblag aber dann das Urteil, wer die besten und kreativsten Verkleidungen an den Tag legte. Ganz im Sinne des olympischen Gedankens zählte aber auch hier: Dabei sein ist Alles!Für all Jene, die vom Verkleiden aber noch nicht genug haben, findet am Faschingsdienstag ab 15:00 Uhr der Kinderfasching im Haus der Gemeinde statt.Was mit viel Fleiß und Ehrgeiz alles möglich ist, konnte man beim Auftritt der Kemater Kinderhexen bestaunen. Unter der Leitung von Sarah Abolis wurde ganze 5 Wochen lang hart trainiert, um so die Choreographie und den Tanz für den spektakulären Auftritt einzustudieren. Dabei waren besonders die aufwändig gestalteten Kostüme und Lichtelemente ein Highlight.