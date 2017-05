Vernissage: Portraitarbeiten der NMS-SchülerInnen

Gezeigt werden die besten Arbeiten des Jahresprojektes "Porträt" an der NMS Kematen!

Die Neue Mittelschule Kematen lädt zu einer Vernissage, in deren Mittelpunkt die Arbeiten der SchülerInnen stehen. Im Jahresprojekt "Porträt" wurden zahlreiche Werke geschaffen, die bei der Vernissage am, um 19 Uhr im Kornkasten Kematen präsentiert werden. Die Ausstellung ist weiters am 17.5. (10 bis 12 Uhr), 18.5. (14.20 bis 16 Uhr), 19. und 20.5 (jeweils von 10 bis 12 Uhr) und am 21.5. (17 bis 19 Uhr) geöffnet.

Das Jahresprojekt

... hat bereits im Oktober 2016 mit der Kids-Ausstellung "Marilyn&ICH" begonnen. Inzwischen gab es eine Reihe von Aktivitäten, u. a. auch eine Ausstellung beim Elternsprechtag in der Schule. Die Werke der jungen KünstlerInnen konnten dabei zum Preis von 7,- Euro erworben werden. Der Erlös kommt weiteren Schulprojekten zugute.Alle Interessierten sind zur Vernissage und zum Besuch der Ausstellung an den weiteren Tagen herzlich eingeladen.