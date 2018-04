Vier Awards für die Axamer Lizum

28.04.2018, 19:00 Uhr

Tolle Auszeichnungen für das Axamer Skigebiet beim Skiareatest Wintersaison 2017/2018!

Bereits seit 23 Jahren ist das Skiareatest-Team im europäischen Alpenraum unterwegs und nimmt Tourismusdestinationen unter die Lupe. Unter der Leitung von Klaus Hönigsberger sammeln über 220 erfahrene Mitglieder verschiedenster Berufsgruppen und Nationalitäten, anonym Eindrücke in teilnehmenden Skiresorts in Österreich, der Schweiz, Italien, Slowenien und Frankreich. Der Skiareatest hat sich mittlerweile zu einer Premium-Marke entwickelt und gehört zu den fixen Gradmessern der Seilbahnwirtschaft in puncto Qualität und Sicherheit. Vor kurzem wurden die "Awards" für die Wintersaison 2017/2018 verliehen – und das Skigebiet Axamer Lizum zählt zu den großen Gewinnern des Abend.

Beliebtestes Bergrestaurant

Das Hoadl-Haus ist ja weit über die Grenzen hinaus bekannt – und es ist auch beliebt. Zu dieser Ansicht kamen die strengen Juroren und verliehen den Award in Gold für das "beliebteste Bergrestaurant" an das Gipfelrestaurant am Hoadl. Damit nicht genug: Es gab auch das "Internationale Pistengütesiegel Gold" sowie die "Beschneiungstrophy" für das Axamer Skigebiet. Und nicht zuletzt wurde auch eine Personenauszeichnung verliehen: Josef Pöschl darf sich über die "Betriebsleitertrophy" freuen!