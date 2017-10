Völs ARTet wieder aus!

11.10.2017, 22:14 Uhr

Alle zwei Jahre lädt der Kulturkreis Völs zur großen Gemeinschaftsausstellung der Völser Kunstschaffenden.

„Kunst hat viele Gesichter“! Die Gemeinschaftsausstellung Völser Künstlerinnen und Künstler bestätigt den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Ausstellung bietet ein breit gefächertes Angebot an Exponaten, die die Betrachter begeistern werden. Die Völser Kunstschaffenden bietet sich eine Plattform der Begegnung zwischen Gleichgesinnten und Kunstliebhabern.Man kann die Kunstwerke auf sich wirken lassen, weiters die Künstlerinnen und Künstler kennenlernen oder sich bei einem gemütlichen Kaffee und musikalischer Umrahmung ein paar schöne Stunden gönnen. Schwungvolle Konzerte runden diese Veranstaltung ab und heuer hat sich der Kulturkreis Völs zum Ziel gesetzt, junge musikalische Talente vorzustellen. Die Ausstellung findet vom Freitag, 20. 10. (Vernissage) bis Sonntag, 22.10. (Sa. und So. geöffnet von 10 bis 17 Uhr) im Veranstaltungszentrum Blaike statt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei!VernissageEinführende Worte: Vizebgm. Anton PertlMusikalische Umrahmung: „Steel drum Orchester" der Landesmusikschule Innsbruck unter der Leitung von Martin Köhler

„Die Harpunen“ ; Harfengruppe unter der Leitung von Claudia Nussbaumer„Zupfkapelle“ unter der Leitung von Wolfgang Schmitt„Duo Seiwald“ (Hackbrett und Harfe)