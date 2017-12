VOR-Silvesterparty auf der Sunnalm in der Lizum

Da gibt es nix zu rütteln: Alle Feiern zum Jahreswechsel verlangen nach der besten Musik – und die bietet erfahrungsgemäß der Partyprofi an den Turntables! DJ Andy will allerdings nicht bis zum 31.12. warten, sondern lässt es bereits einen Tag zuvor richtig krachen! Die Sunnalm in der Axamer Lizum avanciert bereits am Samstag, dem 30. Dezember zur Partymeile, weil dort ab 20 Uhr die grandiose VOR-Silvesterparty gefeiert wird! Austropop, Rockklassiker, Schlager, Hitparadenabonnenten und vielleicht auch der eine oder andere Faserschmeichler – all das lässt DJ Andy an diesem Hit-Abend im einzigartigen Ambiente der Sunnalm vom Stapel! Wer da nicht kommt, versäumt die beste VOR-Silvesterparty ...