Weltmusik mit "INNANNA" in Kematen

Fünf Musiker schaffen, in immer wieder wechselnden Besetzungen, einen schräg- harmonischen Zusammenklang von insgesamt mehr als 20 Instrumenten. Der Versuch, „INNANNA“ in ein Genre zu quetschen, scheitert leider – die Musik berührt sowohl Weltmusikelemente als auch Themen der Renaissancemusik, lässt Pop- und Minimalmusik durchklingen, groovt ordentlich und entspannt zugleich, bewegt sich zwischen Gegensätzen und entwickelt sich stetig weiter.

Der Name INNANNA: Eine sumerische Göttin, die Erdmuttergöttin, die in Tirol bis zur Christianisierung als eine wichtige Gottheit verehrt wurde. INNANNA symbolisiert das zyklisch fließende. Viele Tiroler Flüsse tragen die Silben der INNANNA in sich und so fließt, verändert, entwickelt sich auch die Musik von INNANNA.

Maria Ma und ihr Ensemble gastieren am Mittwoch, dem 25. Oktober, ab 19.30 Uhr auf Initiative von KematenKULTUR im Haus der Gemeinde in Kematen.

Kartenvorverkauf (läuft bereits): Raiffeisenbank Kematen; Reservierungen: musikbaukasten@tele2.at