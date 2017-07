Zeugenaufruf: Wer verursachte die Ölspur auf der A12?

26.07.2017, 23:00 Uhr

Arge Verkehrsbehinderung nach Ölverlust – Polizei sucht Zeugen des Geschehens!

Am 26.07.2017 in der Zeit von 10:45 bis 13:35 Uhr musste die 2. Fahrspur der A12 ab dem Westportal des Tunnelportals Amras (Zwickel A12/A13) in Richtung Westen wegen Reinigungsmaßnahmen anlässlich einer massiven, durchgehenden Ölspur für den Verkehr gesperrt werden. Es bildete sich ein umfangreicher Stau, sowohl auf der A12, wie auch auf der A13. Im Staugeschehen ereigneten sich 2 Verkehrsunfälle. Der Rückstau löste sich erst gegen ca 16:00h auf. Es kam zu keiner Umweltbeeinträchtigung.Bereits um 10:04 Uhr ereignete sich aufgrund der mit Öl verunreinigten und dadurch höchst rutschigen Fahrbahn ein Verkehrsunfall mit Sachschaden bei Innsbruck-West.Für die Reinigungsmaßnahmen waren ua die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die FFW Wilten, Amras, Mühlau und Völs mit 11 Fahrezeugen und 32 Mann sowie der Bauhof Plon mit 5 Fahrzeugenund 5 Mann sowie gesamt 7 Polizeistreifen der Autobahnpolizei sowie Stadtpolizeikommando Innsbruck im Einsatz.Zeugenaufruf:Da der Verursacher der Ölspur nicht bekannt ist, ersucht die Autobahnpolizei um Verlautbarung in den Medien. Hinweise zum Verursacher sind an die API Schönberg (Tel.0 59 133 / 7123) bzw. jede andere Polizeidienststelle erbeten.