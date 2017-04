Zu Fuß über die Alpen - Der Kinofilm

24.04.2017, 20:38 Uhr

"Am Traumpfad von München nach Venedig" – zu sehen ab

Quer über die Alpen am "Traumpfad" von München nach Venedig wandern! 30 Tage – 550 Kilometer – 22.000 Höhenmeter. Eine lebensnahe und einfühlsame Dokumentation, die weit mehr ist, als ein Wanderbericht. Bemerkenswerte Filmaufnahmen in grandioser Gebirgslandschaft, phantastische Natur und ein authentisches Erlebnis zweier Wanderer, die losgegangen sind um die Bergwelt zu erleben, doch am Ende weit mehr gefunden haben.

Die Drei-Länder-Wanderung

Alpenüberquerung

Kinostart am 5. Mai

... von München nach Venedig ist eine abwechslungsreiche Tour für leidenschaftliche Berggeher. In gut 30 Tagen führt die Strecke über fast 550 Kilometer und 22.000 Höhenmeter quer über die Alpen.Die beiden bekannten österreichischen Filmemacher und Bergfotografenhaben ihre Erfahrungen entlang der Wanderung mit der Filmkamera festgehalten. Die beeindruckende Weitwander-Route führt vom Marienplatz in München über die Bayerischen Voralpen, das Karwendel und die Zillertaler Alpen bis in die Dolomiten und schließlich über die Piave Ebene nach Venedig zum weltberühmten Markusplatz.Der Kinofilm "Zu Fuß über die Alpen" zeigt ein informatives und umfassendes Portrait dieser Alpenüberquerung, enthüllt aber ebenso ein sehr persönliches Bild, mit allen Höhen und Tiefen auf einer wochenlangen Wanderung, in der auch eine Portion Humor nicht fehlt. P.& G. Zwerger-Schoner schufen mit diesem Film eine lebensnahe und einfühlsame Dokumentation, die weit mehr ist, als ein Wanderbericht.Bemerkenswerte Filmaufnahmen in grandioser Gebirgslandschaft, phantastische Natur und ein authentisches Erlebnis zweier Wanderer, die losgegangen sind um die Bergwelt zu erleben, doch am Ende weit mehr gefunden haben. www.muenchenvenedig-derfilm.de "Zu Fuß über die Alpen - von München nach Venedig" läuftab 5. Mai im Metropol Kino in Innsbruck – und wer nicht im Lande ist, kann sich das sehenswerte Werk auch im Hollywood Megaplex in Pasching, im Hollywood Megaplex in St. Pölten und im Hollywood Megaplex Gasometer in Wien ansehen!