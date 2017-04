Zwei "Sonnenburger" in der Bundesleitung

30.04.2017, 20:53 Uhr

Landeskommandant-Stellvertreter und Bundespressereferent kommen aus unserem Bataillon!

Major Christian Meischl aus Lans war bereits als Landeskommandant-Stellvertreter in der Bundesleitung am Amt. Seit Sonntag hat das Schützenbataillon Sonnenburg aber noch einen Vertreter in diesem Gremium. Der nunmehrige Major Thomas Saurer aus Axams wurde zum Bundespressereferenten und Adjudanten gewählt.Und noch ein großer Mann des Tiroler Schützenwesens stand bei der Bundesversammlung am Sonntag im Mittelpunkt des Geschehens: Johann Hosp, Hauptmann der Schützenkompanie Birgitz, wurde für seine Verdienste mit der Goldenen Verdienstmedaille geehrt – der höchsten Auszeichnung, die der Bund der Tiroler Schützenkompanien zu vergeben hat!

Einen ausführlichen Bericht über die Bundesversammlung und den Aufmarsch von über 1.000 Schützen und Marketenderinnen finden Sie auf