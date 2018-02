Bgm. Abenthung: Zorn auf die NEOS

16.02.2018, 19:10 Uhr

Bild des NEOS-Spitzenkandidaten vor einem Axamer Kindergarten sowie Behauptungen zur Kinderbetreuung ärgern den Bürgermeister maßlos!

„Schlecht recherchiert Herr Oberhofer!" Mit einer drastischen Einleitung lässt der Axamer Bürgermeister Christian Abenthung seinem Ärger über NEOS-Wahlkandidat Dominik Oberhofer freien Lauf. Oberhofer definierte die momentane Situation der Tiroler Kindergärten als "nicht zufriedenstellend" und ließ sich dabei ausgerechnet vor einem Axamer Kindergarten fotografisch in Szene setzen (den Bericht dazu finden Sie HIER ). Sowohl die Argumentation als auch die Bildinszenierung bringen das Blut des Bürgermeisters in Wallung!

Klarstellung

Zahlen und Fakten

"Von einem Spitzenkandidaten einer wahlwerbenden Partei für den Tiroler Landtag sollte man schon erwarten können, dass er sich über die tatsächlichen Verhältnisse in der Kinderbetreuung erkundigt, bevor er sich – wohl aufgrund seiner anscheinend persönlichen Erfahrung in seiner Heimatgemeinde im Stubaital – grinsend vor einem Kindergarten der Gemeinde Axams fotografieren lässt.“ Die Gemeinde Axams würde in ihren insgesamt drei Kindergärten, einem Kinderhort und einer Mittagstischbetreuung eine umfassende Kinderbetreuung anbieten, will Abenthung klargestellt wissen.Erst im Sommer 2017 wurde der neue Kindergarten Elisabethinum, der Platz für 127 Kinder bietet, eröffnet. „Unsere Kinderbetreuung erfüllt alle Voraussetzungen für eine moderne, zukunftsgerichtete Kinderbetreuung. Der Kindergarten Elisabethinum ist von 7:00 bis 17:30 Uhr geöffnet. Wir bieten neben den Kinderbetreuungsplätzen auch Krippenplätze für Kinder ab 1,5 Jahren an. Es gibt in den Sommerferien lediglich 5 Schließtage.“Die Gemeinde Axams bekenne sich nicht nur dazu, eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu sein, sondern setze das auch tatsächlich um, so der Bürgermeister weiter: „Die Kosten für den neuen Kindergarten betragen 5,2 Mio Euro. Dieses Projekt war nur durch die große Unterstützung der Bildungslandesrätin Beate Palfrader sowie des Gemeindereferenten Landesrat Hannes Tratter zu stemmen. Der jährliche Abgang in der Kinderbetreuung insgesamt beträgt in Axams 1,1 Mio Euro. Insgesamt hat die Gemeinde ein Budget von ca. 12 Mio Euro. Das sollte wohl auch für Herrn Oberhofer Beweis genug sein, dass sich die Gemeinden und das Land Tirol sehr wohl um die Bedürfnisse der Eltern und der Kinder kümmern!“