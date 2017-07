Ein Polit-Experiment in Mutters

16.07.2017, 23:17 Uhr

Zwei Oppositionslisten luden zu einem "World Café" und fanden ein interessiertes Publikum!

Vor kurzem fand in Mutters ein Experiment statt. Zwei Oppositionslisten, die Grüne Gruppe Mutters und MuttersPLUS, luden im Musikpavillon zu einem „World Café“ zum Thema „Unsere Mutterer Alm“. Das World Café ist ein Diskussionsformat, das 1995 in Amerika entwickelt wurde und inzwischen viel praktiziert wird. Ziel ist, unter Beteiligung aller Anwesenden Probleme zu lösen oder Konzepte zu entwickeln.

Zielsetzung

Bürger am Wort

Neue Impulse

Naturpark Mutters?

Hintergrund für diese Initiative ist die Zielsetzung der Gemeindeleitung, für die Mutterer Alm einen Masterplan zur weiteren Entwicklung und Erschließung zu erstellen. Johannes Fritz, Listenführer der Grünen Gruppe Mutters: „Der vom Bürgermeister präsentierte Masterplan entstand praktisch ohne Beteiligung der Bevölkerung. Dabei sind die Zielsetzungen sehr weitreichend und betreffen alle Einwohner in vielfältiger Weise. In einer funktionierenden Demokratie darf bei so grundlegenden Entscheidungen nicht die ganze Bevölkerung ungefragt außen vor bleiben.“„Eine Bürgerversammlung in der Art eines World Cafés ist für Mutters völlig neu. Es war uns wichtig, dass bei der Veranstaltung vor allem die Bürger zu Wort kommen.“ erklärt GR Klaus Hilber, Listenführer von MuttersPLUS. Die Veranstalter waren sich klar darüber, dass dieses Experiment, zumal von der Opposition organisiert, auch durchaus misslingen kann. "Vergleichbare basisdemokratische Veranstaltungen haben in Mutters bislang nicht stattgefunden", so Johannes Fritz. "Diese Veranstaltung ist aber zu einem Erfolg geworden. Fast 100 Personen kamen zur Veranstaltung, unter ihnen auch Gemeinderäte der beiden anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen."Zu Beginn der von Mediator Christian Seiwald geleiteten Veranstaltung lieferten Kurzreferate Impulse für die anschließende Diskussion: Matthias Danninger präsentierte die Idee eines Naturparks in Mutters, Wilfried Connert sprach zur Bedeutung der Kalkkögel als Naturraum, Joakim Strickner referierte zum Naturtourismus im Wipptal und Johannes Fritz präsentierte das Konzept der Nachhaltigkeit im Tourismus. Anschließende diskutierten die TeilnehmerInnen an fünf Tischen lebhaft zu verschiedenen Themenbereichen im Zusammenhang mit der Mutterer Alm.Silvia Flunger von der Grünen Gruppe Mutters: „Ich hatte den Eindruck, dass die TeilnehmerInnen insbesondere an der Idee eines Naturparks innerhalb der Grenzen des Ruhegebietes Kalkkögel interessiert waren, wohl auch als Gegenpol zum immer umfassenderen Aktions- und Eventtourismus auf der Mutterer Alm“.Die Ergebnisse der Diskussionsrunden werden nun zusammengefasst und sowohl der Gemeindeleitung als auch den Mutterer Bürgern zur Kenntnis gebracht. GR Johannes Fritz resümmiert: „Keiner von uns hat mit einem so großen Interesse gerechnet. Für mich ist das ein sehr erfreuliches Zeichen lebhafter Demokratie. Die Bürger wollen gefragt und beteiligt werden.“