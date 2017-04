GR Weber: "Kein Konzept für den ganzen Berg!"

28.04.2017, 09:22 Uhr

Gemeinderat der Oberperfer Bürgerliste fordert weiterführende Lösungsansätze!

GR Patrick Weber von der Bürgerliste Oberperfuss hat den Antrag bei der Gemeinderatssitzung abgelehnt. Für ihn steht eines fest: "Neue Aufstiegshilfen müssen bis aufs Köpfl führen. Die Errichtung der Gondelbahn zwischen Stiglreith und Sulzstich geht zu wenig weit. Der oberste Schlepplift aufs Rangger Köpfl ist gleich alt wie im Mittelstück und muss in den nächsten Jahren auch erneuert werden. Wenn man diesen Teil jetzt nicht mitplant, wird die Chance auf eine nachhaltige Lösung vertan."

Kein schlüssiges Konzept

Dem Gemeinderat fehlt bis heute ein schlüssiges Konzept für den ganzen Berg. "Die Bergbahnen können nur positiv bilanzieren, wenn die Gästezahlen erhöht werden. Diese sind in den letzten Jahren - nicht nur wegen der veralteten Anlagen - massiv zurückgegangen. Allein mit der Errichtung einer Gondelbahn zwischen Stiglreith und Sulzstich werden sich die Gästezahlen nicht im erforderlichen Ausmaß erhöhen lassen."Zum neuen Lift brauche es auch neue Attraktionen speziell für den Sommer, so Weber weiter: "Neue Lifte bis aufs Rangger Köpfl würden die Möglichkeiten der Bergbahnen sowohl für den Sommer- als auch für den Winterbetrieb wesentlich verbessern und bei richtiger Führung auch zu einem positiven Bilanzergebnis der Bergbahnen führen. Unser Berg hat sehr viel Potential nur wird es derzeit kaum genützt. Umliegende Gebiete wie Steinach, Mieders oder Mutters haben uns in den letzten Jahren gezeigt wie es gehen würde."