VP-Bürgermeister rühren die Platter-Wahlkampftrommel

02.02.2018, 17:54 Uhr

Auch die VP-Bürgermeister aus dem Gebiet machen bei der gemeinsamen Plakataktion mit!

80 Prozent der Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind für Landeshauptmann Günther Platter. Von insgesamt 279 Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern engagieren sich 230 in der überparteilichen Initiative „Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für Günther Platter“ und stärken Tirols Landeshauptmann für die Landtagswahlen am 25. Februar den Rücken.Um diese Unterstützung auch öffentlich zu untermauern, haben die Bürgermeister des Bezirks Innsbruck-Land heute in Hall in Tirol ein großes Plakat mit ihren Namen und Unterschriften präsentiert.„Für einen starken Landeshauptmann Günther Platter“ – diesem Ziel hat sich die landesweite Initiative verschrieben und dafür werden sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den nächsten Wochen mit aller Kraft einsetzen.Aus dem Gebiet unterstützen die Bürgermeister Christian Abenthung aus Axams, Anton Bucher aus Grinzens, Markus Haid aus Birgitz, Martin Haselwanter aus Gries i.S., Rudolf Häusler aus Kematen, Georg Hörtnagl aus Unterperfuss, Johanna Obojes-Rubatscher aus Oberperfuss, Erich Ruetz aus Völs, Anton Schiffmann aus St. Sigmund und Josef Singer aus Götzens die Initiative.