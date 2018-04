30.04.2018, 00:00 Uhr

Anpfiff

UPC Tirol Liga:

Kematen – Wattens Am.

Fr., 20.4., 18 Uhr, Kematen

St. Johann – Völs I

Sa., 21.4., 17 Uhr, St. Johann



Landesliga West:

Oberperfuss – Natters (Nachtragsspiel)

Mi., 18.4., 18 Uhr, Oberperfuss

SPG Ibk. – Axams

Sa., 21.4., 17.30 Uhr, Hötting-West

Volders – Oberperfuss

Sa., 21.4., 17.30 Uhr, Volders

Natters I – Schönwies

Sa., 21.4., 17.30 Uhr, Natters



Bezirksliga West:

Grinzens – Roppen

So., 22.4., 16 Uhr, Grinzens

Steinach – Götzens

So., 22.4., 17 Uhr, Steinach



1. Klasse West:

Sellraintal – Union Ib

Sa., 21.4., 16.30 Uhr, Sellrain



2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Wacker Ic

Sa., 21.4., 15 Uhr, Natters

Hatting – Völs Ib

Sa., 21.4., 17.30 Uhr, Hatting

