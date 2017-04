Das war DIE Saison der Chiara Mair

23.04.2017, 12:54 Uhr

Skirennläuferin aus Götzens wurde für ihre tollen Leistungen in der heurigen Saison gefeiert!

Nach ihrem wohlverdienten Urlaub lud die Gemeinde Götzens gemeinsam mit dem Ski-Klub Götzens sein Aushängeschild Chiara Mair zu einer kleinen Saisonabschlussfeier ins Lokal „Auf an Sprung“ bei der Talstation der Nockspitzbahn ein. Die Delegation der Gemeinde Götzens und der Vorstand des Ski-Klub Götzens, angeführt von Vizebürgermeister Volkmar Reinalter und Obmann Günter Jaritz, gratulierten der Vorzeigesportlerin herzlich. Reinalter und Jaritz gratulierten und würdigten mit treffenden und sehr einfühlsamen Worten die bisherige Karriere von Chiara Mair und die beeindruckenden Ergebnisse der heurigen Saison.Die Technikspezialistin, die sich nach schweren Verletzungen in den Weltcupkader zurückgekämpft hatte, ließ ihre Klasse speziell bei den Juniorenweltmeisterschaften in Schweden mit zwei dritten Plätzen aufblitzen.