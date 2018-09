Die Rad-Stars trainieren schon!

20.09.2018, 21:52 Uhr

Jetzt geht es bei der UCI Radweltmeisterschaft wirklich los: Zahlreiche Teams trainieren bereits auf den Strecken, Barrieren sind schon aufgebaut, und auch die Motorrad-Cops machen sich mit der Strecke vertraut.

Es ist nicht mehr zu übersehen: Die UCI Radweltmesiterschaft hat begonnen – zwar noch nicht mit den ersten Rennen, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und nähern sich dem Finale. Wer heute mit dem Auto von Axams nach Kematen unterwegs war, hat die Barrieren, die beiderseits am STraßenrand aufgestellt sind, samt Werbeverkleidung bereits wahrgenommen – manchmal wird es hier sehr eng.Unterwegs sind auch die Mannschaftsteams, die ihre Trainings absolvieren. Keine Frage, dass hier besondere Vorsicht angebracht ist. Je ein Begleitfahrzeug an der Spitze und am Ende weisen auf die Teams hin, die sich mit der Strecke vertraut machen. Auch andere "Zweiradler" sind on Tour – die Motorradstaffeln der Polizei, die für den Begleitschutz sorgen werden, waren heute ebenfalls unterwegs.

Achtung: StraßensperrenEs ist in aller Munde und sollte sich bereits herumgesprochen haben, dass der Rennsonntag ein ganz besonderer Tag ist.Für unser Gebiet gilt folgendes: Am Sonntag, dem 23.9. ist die Straße zwischen Unterperfuss, Kematen und Völs von ca. 11 bis 12.30 Uhr für jeden Verkehr gesperrt. Die Damenteams rollen hier von Ötztal nach Innsbruck.Für die Plateaugemeinden und Dörfer des Sellraintals wird es am Nachmittag kritisch. Wer in Axams, Birgitz und Götzens ortskundig ist, kann sich eventuell über Gemeindestraßen auf die Landesstraße nach Mutters durchkämpfen. Für alles, was westlich von Axams liegt (also Grinzens und Sellraintal) geht zwischen ca. 15 und 17 Uhr aber wirklich nix mehr: Sowohl die Landesttaße von Kematen nach Axams als auch von Axams nach Götzens bis Innsbruck ist gesperrt. Ausweichen über die Sellraintaler Landesstraße ist nicht möglich: Wie erwähnt besteht bei der Kreuzung Kematen, wod ie Radler nach Axams abbiegen, eine Totalsperre.Für alle, die in diesem Bereich wohnen, gibt es nur eines: Wer am Sonttagnachmittag etwas geplant hat, sollte am Vormittag dort, wo es geht, "ausreisen"!Alle Infos plus die Durchfahrtszeiten in den Dörfern finden Sie HIER