Eine Nullnummer in der Tiroler Liga

17.09.2018, 17:28 Uhr

Nur zwei Tore und keine Punkte gab es für unsere drei Teams in der UPC Tirol Liga! Besser machten es Götzens, Sellrain und Natters Ib, die ihre Spiele gewinnen konnte!

Das war kein Tag für drei Teams in der UPC Tirol Liga: Weder der SV Bäcker Ruetz Kematen (0:2 in St. Johann) noch der SV Völs (0:1 daheim gegen Hall) kamen zu einem Torerfolg und mussten eine Nullnummer bilanzieren. Besser machte es der FC Koch Türen Natters – aber zwei Tore reichten gegen den SVI und den entfesselten Vierfachtorschützen Michael Simic nicht, um anzuschreiben. Dass es an der Spitze ganz eng ist, mussten die Kemater erfahren. Rückfall um vier Plätze auf Rang 6 – aber mit einem Sieg im Nachtragsspiel würden die Blues mit einem Schlag wieder die Tabellenführung übernehmen.Der SV Oberperfuss war in der Landesliga gegen Thaur im Rückstand, konnte im Finish mit zwei Toren aber noch das Schlimmste verhindern und wenigstens einen Punkt verbuchen. In der Gebietsliga war dieses Glück dem SV Axams noch nicht vergönnt, der nach der 0:3-Niederlage gegen Haiming weiterhin punktelos die rote Laterne trägt.In den unteren Ligen lief es besser: Götzens siegte in der Bezirksliga, Grinzens rettete einen Punkt. Die Sellraintaler kamen in der 1. Klasse zu einem souveränen Sieg, und in der 2. Klasse liegt der FC Natters Ib nach einem 4:1-Sieg bereits auf dem zweiten Tabellenplatz.

Ergebnisse

Anpfiff

– Hall 0:1 (0:1)St. Johann –2:0 (1:0)– SVI 2:5 (1:1)Tore: Pfurtscheller, Eigentor– Thaur 3:3 (0:1)Tore: Andrä (2), PlöchlHaiming –3:0 (2:0)– Paznaun 4:1 (1:0)Tore: Weichselbraun (2), Happ, Eigentor– Patsch 3:3 (1:2)Tore: Karic (2), S. Maderbacher– Mieming 4:2 (2:0)Tore: L. Schlögl, E. Schlögl, Knapp, Willam– Thaur 0:3 (0:2)– Sans Papiers 4:1 (4:1)Tore: Benedikt (2), Föger, RaudaschlDas gab es noch nie: Gleich drei Lokalderbys stehen am kommenden Wochenende am Programm.Sa., 22.9., 16 Uhr, VölsHall (5.) –So., 23.9., 15 Uhr, Hall– Reutte (8.)Sa., 22.9., 17 Uhr, OberperfussUmhausen (9.) –Fr., 21.9., 19.30 Uhr, UmhausenSa., 22.9., 18 Uhr, GrinzensWacker Ic (1.) –So., 23.9., 17 Uhr, WiesengasseSa., 22.9., 13 Uhr, Völs