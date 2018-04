FC Natters stürmt weiter nach vorn

22.04.2018, 20:34 Uhr

Natterer sind mit einer makellosen Frühjahrsbilanz auf der Jagd nach dem Top-Trio!



Die Parallelen zum Vorjahr sind unverkennbar. Der FC Koch Türen Natters I kommt in der Landesliga West auch im heurigen Frühjahr so richtig in die Gänge und begeistert mit einer makellosen Bilanz: Fünf Spiele – fünf Siege! Der Blinker ist gesetzt, die Fahrt auf der Überholspur ist rasant! Die Natterer liegen in der Tabelle bereits auf dem vierten Rang und haben zumindest mit Matrei (2.) und Reutte (3.) Blickkontakt. Die Stärke der Natterer musste im Nachtragsderby am Mittwoch auch der SV Oberperfuss zur Kenntnis nehmen, die in keiner Phase Paroli bieten konnten. Am Wochenende legte der FC Natters mit einem 3:0-Heimsieg gegen Schönwies nach.Die (Spiel)-Freude der Natterer können die Landesliga-Konkurrenten aus Oberperfuss und Axams derzeit nicht teilen – im Gegenteil. Der SV Oberperfuss muss sich zwar nach der 0:2-Niederlage bei Tabelleführer Volders keine großen Vorwürfe machen. Die Axamer haben hingegen so richtig Grund zur Sorge. Der klaren Niederlage in der Vorwoche gegen Neustift folgte eine 6:1-Abfuhr bei der SPG Hötting-West. Weiterer Grund für Unruhe: Axams muss am Freitag zum Derby nach Natters, und wie es dort ausschaut: siehe oben!Der SV Bäcker Ruetz Kematen feierte durch ein Tor der "Strafraumkobra" Oliver Kuen einen Last-Minute-Sieg in Wattens, und auch der SV Völs kehrte mit einem Punkt nach dem torlosen Remis in St. Johann zurück. Positiv: Die Völser konnten damit einen unmittelbaren Rivalen im Abstiegskampf weiter auf Distanz halten.In der Bezirksliga West zeigte sich Aufsteiger FC Raika Grinzens weiterhin stark. Am Sonntag kamen die Grinzner gegen Roppen/Karres zu einem 5:2-Erfolg. Nicht so gut ging es dem SV Götzens im Wipptal bei der 1:3-Niederlage gegen Steinach. In der 1. Klasse kommt der FC Sellraintal in Fahrt: Nach einem 1:2-Rückstand zur Halbzeit drehten die Sellrainer noch auf und gewannen mit 4:2!

– Wattens Am. 1:0 (0:0)Tor: KuenSt. Johann –0:00:4 (0:3)Tore: Angerer, Fritz, SternSPG Ibk. –6:1 (2:0)Tor: DollingerVolders –2:0 (0:0)– Schönwies 3:0 (2:0)Tore: Bacher, Pfurtscheller, Haller– Roppen 5:2 (1:2)Tore: J. Horvath (3), Fagschlunger, S. MadersbacherSteinach –3:1 (1:1)Tor: Happ– Union Ib 4:2 (1:2)Tore: Wegscheider, Holzknecht, F. Schlögl, Eigentor– Wacker Ic 1:3 (1:2)Tor: BenediktHatting –3:2 (2:2)Tore: Krug, BajricKirchbichl (5.) –Sa., 28.4., 15 Uhr, Kematen– Zams (10.)Sa., 28.4., 17 Uhr, VölsFr., 27.4., 18.30 Uhr, Axams– Seefeld (10.)Sa., 28.4., 18 Uhr, OberperfussRietz (7.) –Sa., 28.4., 17 Uhr, Rietz– Mieders (10.)Sa., 28.4., 17 Uhr, GötzensZirl Ib –So., 29.4., 12 Uhr, Zirl– Seefeld Ib (11.)Sa., 28.4., 14.30 Uhr, VölsTelfs Ib (2.) –So., 29.4., 17 Uhr, Telfs